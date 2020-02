Toch nog een 'serieuze' winter? Onze weerman verwacht van niet

Dat kondigt NH Nieuws-weerman Jan Visser aan. De komende vier dagen is het nog relatief rustig met af en toe wat zon, maar in ieder geval de week daarna wordt het onstuimig weer met perioden van regen.

Wat er daarna gaat gebeuren is onduidelijk. Maar een echte winter? Dat verwacht de weerman niet meer. "Ik verwacht weinig kou meer. Dit patroon lijkt voort te duren tot in maart, en dan wordt het moeilijk om nog serieus winterweer te krijgen."

Winterslaap

Deze winter is tot nu toe erg zacht gebleken. In de laatste aflevering van Remy en zijn vrienden was bijvoorbeeld al te zien dat de beren die op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna wonen niet in winterslaap zijn gegaan.