Bradley (17) organiseert rondvaart om familie overleden Haarlemmer Dewi te steunen

"Ik was wel even in shock", vertelt Bradley van Ooijen toen hij hoorde over het overlijden van Haarlemmer Dewi de Koster. Dewi overleed afgelopen zomer in het Spaanse Lloret de Mar, de politie onderzoekt nog of dat kwam door een vechtpartij of een val. Bradley wil de familie van Dewi graag steunen en wel met een rondvaart over het Noordzeekanaal.

Dewi raakte na een avond stappen in de Spaanse badplaats zwaargewond. De Spaanse politie ging er al snel vanuit dat dat door een val van een muurtje zou zijn gekomen. Maar na onderzoek door een Nederlandse arts en door de familie zelf, in samenwerking met misdaadjournalist John van den Heuvel, kwamen ze tot de conclusie dat Dewi mogelijk al eerder gewond zou kunnen zijn geraakt bij een vechtpartij. Dewi overleed een paar dagen later op 21-jarige leeftijd in een Spaans ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Go Fund Me

Steunen Het onderzoek loopt nog steeds. De familie van Bradley van Ooijen is bevriend met de familie van Dewi. Bradley is eindexamenstudent aan het Maritiem College in IJmuiden en wil graag iets voor de familie van Dewi betekenen. Ze kunnen volgens hem wel wat financiële steun gebruiken. Tekst loopt verder onder de video

NH Nieuws

Rondvaart Op 7 maart wil Bradley een eerste rondvaart organiseren over het Noordzeekanaal. Hij heeft dankzij zijn opleiding een boot tot zijn beschikking. Een vergunning is al rond en, ondanks, dat hij slechts 17 jaar is, mag hij wel achter het roer staan. Bradley legt hieronder uit hoe dat in elkaar steekt en wat hij van plan is. Tekst loopt verder onder de video

NH Nieuws

Een ticket kost dertig euro en Bradley hoopt dat zijn boot vol zit op 7 maart. Wie mee wil varen of meer informatie zoekt over het initiatief van Bradley, kan hem bereiken via bradley.vanooijen@maritiemcollegeijmuiden.nl

Bradley van Ooijen