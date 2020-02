Beverwijkse bios hangt vlag halfstok voor overleden oprichter: "Mooie herinneringen"

BEVERWIJK - Ter nagedachtenis aan oprichter Klaas Kluft hangt de vlag bij de Beverwijkse bioscoop Cineworld deze dagen halfstok. Kluft overleed vorige week op 84-jarige leeftijd aan hartfalen.

NH Nieuws / Hans Kluft

De bioscoop op het Stationplein opende in 2002 de deuren, maar ook al in de jaren daarvoor bediende de familie Kluft filmliefhebbers uit de regio op hun wenken. Na baantjes bij verschillende bioscopen in het land nam Klaas Kluft in 1963 het Heemskerkse Marquette Theater over. Vijf jaar later opende hij een nieuwe bioscoop: Cinema Marquette. "Ze hadden lampjes bij de stoelen staan, en als je dan op het knopje drukte, ging het lampje aan en kwam er iemand om te vragen wat je wilde hebben", vertelt een vrouw die er destijds regelmatig kwam aan NH Nieuws. "Dat was heel gezellig."

Quote "Mijn leukste herinnering aan meneer Kluft is dat hij elke zaterdagavond een lekker hapje voor het personeel meenam" Oud-medewerker van klaas kluft

Vergeleken met de concurrerende Beverwijkse bioscoop Luxor was cinema Marquette erg modern, herinnert ze zich. "In Luxor zat je op houten stoelen, het was wat kaler en je moest gewoon naar de kantine om wat te halen", vertelt ze. "Maar toen Luxor wegging, heeft hij (Kluft, red) het overgenomen." 'In Luxor gewoon naar de kantine' Met de overname van het Beverwijkse Luxor - begin jaren tachtig - verstevigde de familie haar marktaandeel, maar met het verstrijken van de tijd werd de roep om een luxe bioscoop steeds groter. Nadat het plan eind jaren negentig was uitgewerkt, legde filmjournalist René Mioch in november 2000 de eerste steen van Cineworld. Behalve voor visueel spektakel op het witte doek stond (en staat nog steeds) de bioscoop op het Stationsplein ook garant voor verzorging van de inwendige mens: zo kon je als bioscoopbezoeker, maar ook als passant, in het inpandige grand-café Cineac terecht voor een hapje en drankje. 'Elke zaterdagavond hapje voor personeel' Ook personeel van de bioscoop en het grand-café werd geregeld door Kluft in de watten gelegd, vertelt bedieningsmedewerkster Savannah Loonstra. "Mijn leukste herinnering aan meneer Kluft is dat hij elke zaterdagavond een lekker hapje voor het personeel meenam. Dat was een stukje kaas, een stukje worst of een lekkere loempia uit het dorp. En dat deed hij voor al het personeel, als blijk van waardering." Tekst gaat verder onder de foto:

Hans Kluft

Vanwege zijn broze gezondheid kwam Kluft de laatste tijd minder vaak naar zijn bios. Toch bleven de 50+-lunches op dinsdag en donderdag vaste prik voor hem. "Hij was er altijd, en zorgde voor cake, want dat hoort erbij. Dan konden ze voor de film een kopje koffie of thee met een plakje cake nemen. Dat zijn wel mooie herinneringen." Uitvaart De bioscoopbaas overleed vorige week op 84-jarige leeftijd. Vandaag werd Kluft naar z'n laatste rustplaats gebracht. De begrafenisstoet reed eerder vandaag langs de bioscoop, waar het personeel hem een laatste groet bracht.