Vaten met onbekende stof aangetroffen bij rechercheonderzoek in Anna Paulowna

ANNA PAULOWNA - De brandweer is met veel wagens aanwezig op de Veerweg in Anna Paulowna, waar vaten met een onbekende substantie zijn aangetroffen. De situatie is uit voorzorg opgeschaald naar een zogeheten GRIP1-situatie, waardoor de hulpdiensten beter kunnen samenwerken.

De politie kan bevestigen dat de vaten zijn aangetroffen tijdens een lopend onderzoek in het pand aan de Veerweg.

Speciale eenheid

Omdat niet bekend is welke stof er in de vaten zat, is de brandweer gealarmeerd. Ook een speciale eenheid die omgaat met speciale stoffen is ter plaatse.

De brandweer en politie doen samen onderzoek naar de inhoud van de vaten en komen later met meer informatie.