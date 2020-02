Viervoeters steeds goedkoper: gemeenten schaffen hondenbelasting af

NOORD-HOLLAND - Steeds meer Nederlandse gemeenten schaffen de belasting op honden af. In onze provincie hoeven inwoners van Castricum, Koggenland, Uitgeest en Zandvoort sinds het begin van dit jaar niks meer te betalen. Gemeenten die baasjes nog wel laten betalen voor hun trouwe viervoeter verschillen onderling sterk in prijs, zo blijkt allemaal uit cijfers van het CBS.

In 2020 heffen 193 Nederlandse gemeenten hondenbelasting. Vorig jaar waren dit er nog 201. In totaal verwacht men bijna 51 miljoen euro op te halen; 2,9 procent minder dan in 2019.

Van de vier gemeenten in Noord-Holland die de belasting afschaffen loopt Castricum het meeste geld mis. Vorig jaar kwam er nog 120.000 euro binnen van hondenbezitters. Zandvoort volgt op de voet met 110.000 euro. Uitgeest en Koggenland zien hun inkomsten met 51.000 en 30.000 euro dalen.

De gemeenten die nog wel hondenbelasting heffen verschillen onderling sterk in prijs. Velsen is met 6,40 euro per hond de duurste gemeente in de regio. Opmeer vraagt daarentegen slechts 2,22 euro en is daarmee de goedkoopste gemeente waar hondenbelasting betaald moet worden.