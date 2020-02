DIEMEN - De politie vermoedt dat bij een pand aan het Diemerplein in Diemen een explosief ligt. De omgeving is uit voorzorg afgezet en de politie doet onderzoek.

Om welk pand het gaat, is nog niet duidelijk. Wel is bekend dat de ruiten van het gebouw zijn vernield. De politie geeft aan dat de Explosieven Opruimings Dienst onderweg is.