Na fel protest toch weer gesprek over sloop flatwoningen Amstelveen

Gisteravond hield de woningcorporatie daarom een bijeenkomst waar tientallen boze bewoners kwamen opdagen.

Ze wonen soms al jaren in de flats en vinden dat Eigen Haard de boel moet renoveren in plaats van slopen. Eigen Haard heeft daar naar gekeken in het verleden maar geen van de renovatieplannen was volgens de corporatie haalbaar.

Beladen sfeer

De emoties liepen tijdens de bijeenkomst soms hoog op. Bestuursvoorzitter Bert Halm van Eigen Haard kwam daarom met een handreiking: "We snappen heel goed dat als één van de mogelijkheden is dat er gesloopt wordt voor nieuwbouw, dat dat ontzettend naar voelt. We hebben vanavond ook gemerkt dat daar heel veel emotie mee gepaard gaat. We gaan nu alle opties weer naast elkaar zetten."