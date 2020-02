De Peiling: Kankerexpert wil verbod op zonnebanken

Lekker kleurtje

Bij bijna 73.000 mensen werd het afgelopen jaar de diagnose huidkanker gesteld. "We moeten af van de opmerking: ‘lekker kleurtje’, als iemand op vakantie is geweest’’, zegt kankerexpert Huijgens in het AD. Hij stond jarenlang aan het hoofd van kankeronderzoek in het VU Medisch Centrum en hij neemt nu afscheid als voorzitter van het Integraal Kankercentrum Nederland. Hij vindt dat de Nederlandse bevolking anders moet gaan denken over het krijgen van een zongebruinde huid.



Hoe erg is de zonnebank?

In een grote Europese naar de risico's staat dat wanneer je gebruik hebt gemaakt van de zonnebank, je een 20 procent hogere kans hebt op een melanoom. Dat is de vorm van huidkanker waaraan mensen overlijden. Als je voor je 35e gebruik maakt van de zonnebank, verdubbelt die kans tot 40 procent. Hoe vaak je voor het ontwikkelen van kanker onder de zonnebank moet gaan, is niet duidelijk. De onderzoekers benadrukken dat het niet zo is dat het veilig is als je bijvoorbeeld maar tien keer per jaar gaat. Elke keer onder de zonnebank is schadelijk.