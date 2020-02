Beknelde chauffeur bevrijd na ongeluk met kraan

HEILOO - De chauffeur van een kraanwagen is vanochtend in Heiloo gewond geraakt toen hij bekneld raakte tussen de kraan en de wagen.

Dat gebeurde op de Kanaalweg, bevestigt de politie. Wat er precies is gebeurd, kan de woordvoerder niet zeggen.

Gestrand met lekke band

Een woordvoerder van recyclebedrijf GP Groot is beter op de hoogte. Hij vertelt dat de kraanwagen met een lekke band was gestrand, waarna de chauffeur op de truck klom. Door nog onbekende oorzaak begon op dat moment de kraan te draaien en raakte een been van de de chauffeur bekneld tussen de kraan en de truck.

Hij is door de brandweer uit z'n benarde positie bevrijd, en kon - volgens z'n collega - op eigen kracht van de kraanwagen afstappen. Nadat hij door ambulancepersoneel was nagekeken, is hij voor controle naar het ziekenhuis gebracht.