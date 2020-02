Chaos op A7 na ongeluk: anderhalf uur vertraging, verkeer over vluchtstrook

WIJDEWORMER - Op de A7 richting Zaanstad is het flink filerijden. Door een ongeluk is de volledige rijbaan afgesloten. Het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid.

De file begint bij de afrit Avenhorn en loopt helemaal door tot de afrit Zaandijk. De vertraging is op dit moment meer dan anderhalf uur.

Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. Ook is het onbekend of er gewonden zijn gevallen bij het ongeluk.

Planken op de weg

Eerder vanmorgen stond er ook al file op de A7 richting Zaandam. Toen lagen er planken op de weg die vermoedelijk van een vrachtwagen af waren gevallen. Op het hoogtepunt stond er meer dan een uur file.