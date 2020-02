'Doorbraak in mysterieuze kettingmoord in Zwanenburg'

ZWANENBURG - Er is een doorbraak in de mysterieuze 'kettingmoord' in de buurt van Haarlem uit 1999. Het was ruim twintig jaar een mysterie wie de man was die werd aangetroffen in de Ringvaart. Zijn lichaam was bij de vondst in een verre staat van ontbinding.

Het blijkt nu om de 55-jarige Sefer Yildirim te gaan. Dat laat de politie Noord-Holland aan De Telegraaf weten. De familie van de man, die uit Turkije komt, is ingelicht en heeft het graf van de man inmiddels bezocht.

De politie deed meerdere pogingen om het slachtoffer te identificeren. Zo stond de zaak meerdere keren op de coldcasekalender van de politie en werd er in april 2018 nog uitgebreid aandacht besteed aan de zaak in opsporingsprogramma Bureau NH.

Bizarre omstandigheden

De man werd op 27 april 1999 aangetroffen in het water onder het viaduct bij het Rottepolderplein, op de grens van Zwanenburg en Vijfhuizen. Hij was in een foetushouding vastgebonden en zijn lichaam was verzwaard met een ketting van vijf meter en zes hangsloten.

Politiewoordvoerder José van Dijk vertelde in april 2018 in Bureau NH dat het bijzonder was dat het lichaam überhaupt gevonden werd. "Er bleken twee haltergewichten van 15 kilo per stuk aan de man te hangen", vertelde ze.

Schipper

Volgens De Telegraaf werd het lichaam aangetroffen door een schipper die onder het viaduct door vaarde. Het lichaam lag al enkele maanden in het water, waardoor het in verre staat van ontbinding was.

Tegen De Telegraaf vertelt de politie dat er goede hoop is op meer tips nu de identiteit van de man bekend is. "We hopen dat er nu tips binnenkomen over deze moord. De familie wil graag weten wie verantwoordelijk is voor dit misdrijf", aldus een politiewoordvoerder tegen de krant.