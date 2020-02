Trambestuurder vervolgd voor veroorzaken van ernstig ongeluk in Amsterdam

AMSTERDAM - De trambestuurder die in september 2017 een ernstige aanrijding veroorzaakte op de Stadionweg in Amsterdam-Zuid, wordt vervolgd. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de bestuurder de slachtoffers zwaar lichamelijk letsel toegebracht doordat hij onvoorzichtig heeft gehandeld.

Bij het ongeluk, tussen tram 24 en een taxi, vielen drie gewonden. Twee daarvan hadden zware verwondingen. Zij liepen onder andere bloedingen in de hersenen, hersenletsel, verschillende botbreuken, een gescheurde milt en een halfzijdige verlamming op.

Uit onderzoek van het GVB was al eerder naar voren gekomen dat het ongeluk is veroorzaakt door de trambestuurder. De wissel stond op het kruispunt naar links en dus sloeg de tram linksaf, terwijl dat niet de bedoeling was. De tram is daarbij op de tegemoetkomende taxi geknald en vervolgens ontspoord.

'Gevaar op de weg'

Het Openbaar Ministerie vindt dat de bestuurder te hard reed, hij reed zo'n 35 km per uur. Daardoor kon hij volgens justitie geen veilige beslissingen meer nemen. Ook heeft hij geen voorrang verleend aan de automobilist.

De zaak komt vrijdag 14 februari voor de rechter.