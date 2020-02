Sloop dreigt voor Amstelveens wooncomplex: "Met goed onderhoud had dit voorkomen kunnen worden"

AMSTELVEEN - Veel bewoners van de flatwoningen aan de Lindenlaan in Amstelveen zijn teleurgesteld over een sloop die dreigt . Volgens hen heeft woningcorporatie Eigen Haard de afgelopen jaren niks gedaan aan onderhoud . "Het had allang gerenoveerd kunnen worden", aldus een bewoner.

Er komt een complex met zo'n 200 woningen en daarvoor moeten de 85 woningen die er nu staan wijken. Olvert Saanen woont sinds 2006 in een van deze woningen. Hij begrijpt niet dat Eigen Haard niet eerder heeft ingegrepen en de woningen heeft gerenoveerd. "De fundering is goed, de balkonvloeren liggen er goed bij. Het had makkelijk gerenoveerd kunnen worden met de huur die ze van ons hebben gevangen."

Een andere bewoonster vertelt aan NH Nieuws: "Het gebouw is op. Sloop zou oké zijn maar er komen veel meer woningen voor terug. Ik vind de muren te dun en de leidingen zijn verouderd."

Vervangende woonruimte

Volgens de bewonerscommissie is er veel onduidelijkheid over vervangende woonruimte voor de bewoners die tijdens de sloop hun huis uit moeten. Ook wil de commissie meer weten over de nieuwe woningen die er moeten komen. Eigen Haard zegt dat bewoners in aanmerking komen voor deze nieuwe huizen maar die zijn bang dat ze veel meer moeten betalen aan huur.

Vanavond organiseert Eigen Haard een inloopbijeenkomst voor belangstellenden die meer willen weten over de plannen.