Onderzoek naar mysterieuze dood en mishandeling van mogelijk meerdere katten

HEERHUGOWAARD - Een dode kitten in een sloot en volgens een buurtbewoner twee andere katten met onverklaarbare botbreuken: de Heerhugowaardse politie onderzoekt een mogelijk geval van dierenmishandeling in de wijk De Oostertocht.

Vorige week kwam er een melding binnen dat er een dode jonge kat in een sloot aan de Vogelzangstraat zou liggen. Volgens de melder, een inwoner van de wijk, zouden er eerder in januari ook al twee katten met onverklaarbare botbreuken zijn aangetroffen.

Contact met politie

Omdat het niet duidelijk is waar de kat in de sloot aan dood is gegaan, is de politie een onderzoek gestart. Iedereen die iets gezien heeft of meer denkt te weten, kan contact opnemen.