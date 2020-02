Dwingt Raad van State gemeente Gooise Meren na vijf jaar tot meer openheid over geheime deal?

MUIDEN - De Raad van State moet een definitief oordeel vellen over de vraag of er meer openheid van zaken gegeven moet worden over een geheime deal tussen de gemeente Gooise Meren en een vastgoedondernemer. De zaak tussen NH Nieuws en de gemeente Gooise Meren dient vandaag in Den Haag.

De deal, gesloten in 2014, gaat over de bouw van een woonwijk in Muiden en maakt een eind aan een langsslepend conflict tussen de gemeente en vastgoedondernemer KNSF Vastgoed.

NH Nieuws probeert al sinds 2015 meer informatie over de afspraken in de overeenkomst boven water te krijgen, omdat deze grote maatschappelijke gevolgen heeft voor de toenmalige gemeente Muiden. Onder meer de sportclubs en de volkstuindersvereniging moeten wijken.

Vijf jaar later

Inmiddels is het vijf jaar later en is het oordeel nu aan hoogste bestuursrechter, de Raad van State in Den Haag. Vandaag dient de zaak. Wanneer de uitspraak volgt, is nog niet helemaal duidelijk.



Bekijk in de video hoe het allemaal zit.