Wiek over haar werk bij Pisa in Hoorn: "Ik geloof in de veerkracht van de mens"

HOORN - Al tien jaar zet Wiek Luza uit Hoogkarspel zich in als coördinator van Pisa, een huis voor mensen met kanker en hun naasten in Hoorn. "Wij mensen kunnen ontzettend veel, maar we kunnen het niet alleen."

Wiek draait al tien jaar dienst als de coördinator en doet dit met veel passie en toewijding. "Ik geloof intens in de veerkracht van de mens. Ik hou me graag bezig met de belangrijke dingen in het leven, die geven me voldoening. Leven en dood raakt je in de essentie. Ik wil er te allen tijde voor zorgen dat mensen hier een stukje lichter de deur uit lopen", vertelt Wiek.

Toch voelt dit huis als een warme, troostende deken - met een groep van mensen die de bevlogenheid met zich meedragen om een ander te helpen. Een vrolijk interieur, een gezellige woonkamer en keuken. Er zitten hier geen huilende mensen, er wordt hier zelfs veel gelachen. "Dat is inderdaad wat je soms hoort bij de mensen; dat ze bang zijn om in een enorm droevig huis binnen te stappen. Maar wij maken altijd snel duidelijk dat hier ook wordt gelachen. Dat mag juist", vertelt Wiek.

De gemiddelde mens die de drempel overstapt bij Pisa, zal het nodige voor zijn kiezen hebben gekregen. Want hier kom je niet voor niets. Pisa biedt een toevluchtsoord voor alle mensen die kanker hebben of met de gevolgen te maken krijgen. Maar het is niet voor iedereen makkelijk om hier binnen te lopen.

Confronterend kan het volgens Wiek wel zijn om het huis binnen te lopen. "Er staat tenslotte een groot bord voor de deur met 'Inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten'. Voor sommigen voelt het binnenstappen als een bevestigende stempel op hun realiteit, voor anderen valt de stress van hun schouders af als ze hier rustig kunnen praten."

Strijd

Wiek en haar collega's van de andere 75 inloophuizen in Nederland willen graag meer erkenning middels structurele financiering. "We moeten alle eindjes aan elkaar knopen, we zorgen voor het grootste deel van onze eigen geld. De tijd en energie die we daar nu in moeten steken, steken we liever in de mensen."

De inloophuizen pleiten al jaren voor meer structurele financiering vanuit de overheid, de provincie of het KWF. "Eerlijk gezegd maakt dat me nog steeds boos. Het is een scheve situatie, als je ernaar kijkt. We hebben het hier over leven en dood, over de ondersteuning van mensen daarbij. En dat we daar dan nog zo hard aan moeten trekken is zonde. Kom hier eens kijken en voelen wat we voor de mensen betekenen", roept Wiek op.

En volgens haar moet je inderdaad het karakter hebben van een 'opgewekte terriër' om dit werk te kunnen doen. "We blijven vechten voor wat we vinden dat deze mensen verdienen, maar je moet je niet verliezen in die strijd en dus altijd opgewekt blijven."

Verlies en steun

Uiteindelijk doet ze het werk voor haar medemens. "Mensen die oprechte aandacht hebben en even lief voor je zijn betekent zo veel als je met ingrijpende gebeurtenissen te maken krijgt in je leven." Een jaar geleden verloor Wiek zelf haar man en dat verdriet raakt haar diep. "Het is niet te omschrijven hoe mooi en fijn het dan is, als mensen er even voor je zijn. Want het vergt heel veel om te leren omgaan met die grote kwetsbaarheid."

Wiek stipt nogmaals het belang aan van dierbaren om je heen maar ook van de steun van lotgenoten en een huis als Pisa. "Wij mensen kunnen ontzettend veel, maar we kunnen het niet alleen."