Van Basten maakt zich hard voor de squashsport: "Het is erg spectaculair"

AMSTERDAM - Het is misschien niet de eerste persoon aan wie je denkt bij het woord squash, maar Marco van Basten is groot liefhebber van de sport. De voormalig spits van Ajax betreurt het dat er niet meer aandacht is voor het spelletje.

Van Basten kwam in zijn tijd als trainer van SC Heerenveen in aanraking met squash. San Marco betreurt het dat er weinig aandacht is voor de sport in de media. "Als je je er een klein beetje in verdiept is het heel erg spectaculair. Het is zonde dat er zo weinig aandacht aan besteed wordt."