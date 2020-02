Hilversums wormenhotel maand na vernieling niet meer dakloos

Na de vernieling door het zware vuurwerk was het nog maar de vraag of de wormen het zouden overleven. "En daarnaast zijn we bezorgd over de kwaliteit van de compost," vertelt Peter Jan Brouwer, de bedenker van de wormenhotels . "Waarschijnlijk maken de wormen de vervuilde grond weer schoon, maar voor de zekerheid neem ik vandaag proefmonters."

Dikke, glibberige wormen krioelen snel de compostberg weer in als het luik opengaat. "Een goed teken dat we zoveel wormen zien," zegt Herman Vijlbrief. Hij nam het initiatief voor het eerste wormenhotel in Hilversum en vandaag tilt hij de nieuwe kap erop. "Het hotel zag er maar treurig uit afgelopen maand, dus ik ben blij dat hij er nu weer zo mooi bij staat."

Met een lepel schept hij hapjes uit de berg compost. "Dit sturen we naar een een onderzoekslaboratorium in Delft. Dan weten we of we in maart de eerste compost kunnen oogsten of dat we opnieuw moeten beginnen," zegt Peter Jan.



Arian Biljardt van de Tomingroep bouwde het wormenhotel in maart vorig jaar en is er vandaag bij om de nieuwe kap vast te zetten. "Ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt met de wormen," zegt hij. "Het hotel staat er weer mooi bij en ik wens de wormen veel geluk toe. En dat ze niet meer opgeblazen worden."

Wormen voeren

Herman is blij dat hij eindelijk weer zijn gft-afval kan legen in het hotel. "Het voelde heel gek dat we dat opeens in de groenbak moesten doen afgelopen maand. Ook voor de kinderen, die inmiddels gewend zijn dat we twee keer per week de wormen voeren."



In onderstaande video vertelt Herman hoe het wormenhotel precies werkt. "Twintig gezinnen maken gebruik van dit afvalhotel. Vóór het oogsten is geen pauze nodig, iedereen kan continu zijn afval erin blijven gooien."