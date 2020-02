Hertenfluisteraar: "Hekwerk werkt. We zien veel minder herten in Zandvoort"

ZANDVOORT -Een jaar geleden werd er een klein feestje gevierd met de komst van een 800 meter lang hek door de duinen van Zandvoort-Zuid. En dat dit hek z'n vruchten heeft afgeworpen, kan Willem van der Sloot, alias de hertenfluisteraar, beamen. "We zien veel minder herten in het dorp."

Vorig jaar 'woonden' er volgens Willem nog zo'n 34 herten in het dorp. Hij kende ze allemaal stuk voor stuk. 's Avonds kwamen er dan nog 20 uit de duinen het dorp in en dan liepen er wel meer dan 50 rond.

Maar dat is volgens Willem verleden tijd. "Met de bronsttijd zijn ze de duinen in gegaan en er zijn er maar 10 terug gekomen. Dus het hek werkt!"

Willem is blij met het resultaat en dat zijn strijd voor de komst van het hek niet voor niets is geweest. "Het is belangrijk voor de veiligheid van mens en dier dat het hek er staat."

De gemeente Zandvoort laat in een reactie weten dat er inderdaad nog wel herten in het dorp zitten, maar dat er niet precies wordt bijgehouden hoeveel dit er zijn.

Nieuw hek

Je kunnen denken dat Willem's missie erop zit met het hek in Zandvoort-Zuid. Maar niets is minder waar.

Hij heeft nu zijn zinnen gezet op een nieuw hek in de duinen en wel bij de spoorlijn. Daar staat aan een kant een hek en dat voldoet niet volgens Willem. "Het hek moet aan beide kanten staan. Heel simpel. Want je moet geen aanrijdingen krijgen, zeker niet met de Dutch Grand Prix straks."

Voorlopig is Willem van de Sloot dus nog wel even zoet met de hekken en de herten, want ook de Zeeweg bij Bloemendaal staat nog op zijn lijstje. "Het hekwerk daar is zwaar verouderd dus dat moet ook vervangen worden. De herten kunnen nog zo de weg op daar en dat moeten we niet willen."