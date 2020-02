Peter 'Jomanda' Zoontjes op de weg terug na ongelukkige val in huis: "Ik mis Telstar"

Op 6 januari brak de IJmuidenaar thuis na een ongelukkige val zijn heup. Na een operatie in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk herstelt hij in Velserduin in IJmuiden van de ingreep. Zoontjes maakt kleine stapjes, die moeten leiden tot een terugkeer naar huis en uiteraard naar het stadion van Telstar. Daar is Zoontjes, beter bekend onder zijn artiestennaam Jomanda, een graag geziene gast.

Traditioneel in de 63ste minuut, een verwijzing naar het oprichtingsjaar van Telstar, zet hij het luchtgitaarspelend op een lopen. De supporters zijn gehecht aan dit ritueel. De grote vraag is dan ook wanneer Zoontjes denkt terug te keren bij een wedstrijd van Telstar. "Ik hoop niet te lang, want ik mis Telstar."

"Of ik weer langs de tribune ga rennen? Nou, rennen... het zal in slow motion zijn"

Zoontjes: "Ik word er schijtziek van. 's Nachts in bed lig ik maar naar het plafond te staren. Dan gaan mijn gedachten naar de club en zie ik Telstar in gedachten kampioen worden en IJmuiden feest vieren. Zou toch mooi zijn als dat eens werkelijkheid werd."

Net hersteld van een dubbele longontsteking was hij er bij toen Telstar de historische bekerwedstrijd tegen Ajax speelde. Maar daarna sloeg het noodlot opnieuw toe. Zoontjes: "Het is me nooit eerder overkomen dat ik zoveel wedstrijden achtereen heb gemist. Nou moet ik eerlijk zeggen dat ze het in die periode zonder mij beter hebben gedaan dan toen ik er wel was..."

Rollator

Hij hoopt er over een week of zes weer bij te zijn. "Of ik in de 63ste minuut weer ga rennen? Nou, het zal een soort van slow motion worden, mét rollator bovendien."