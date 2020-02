VIDEO: Man met vleesmes aangehouden in wooncomplex Haarlemmermeer

HAARLEMMERMEER - In een wooncomplex in Haarlemmermeer is gisternacht een 35-jarige man aangehouden met een vleesmes en een nepvuurwapen. Dat schrijft de Politie Haarlemmermeer op Facebook. De aanhouding is gefilmd met een bodycam.

De politie kreeg in eerste instantie de melding dat iemand overlast zou veroorzaken. Bij het complex aangekomen bleek dat de man in kwestie mogelijk een vuurwapen bij zich zou hebben.

Op het moment dat de politie aan het overleggen was of er een arrestatieteam moest komen, zagen ze dat de verdachte een toilet op een gang inging. "Omdat de verdachte zich nu in een 'semi- gecontroleerde' omgeving bevindt, is besloten om direct in te grijpen", schrijft de politie.

De man is aangehouden. De politie wil niets kwijt over welke locatie in Haarlemmermeer het exact gaat.