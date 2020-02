De Peiling: 4000 euro subsidie op aanschaf nieuwe elektrische auto

Tweedehands Ook kopers van een tweedehands elektrische auto kunnen subsidie krijgen. Zij komen in aanmerking voor 2000 euro. De auto moet dan wel via de vakhandel worden gekocht. Daar is voor gekozen omdat subsidie bij verkoop tussen particulieren te fraudegevoelig zou zijn. Vervoer vergroenen Komende jaren worden meer maatregelen genomen om het vervoer te vergroenen. In het hele land worden duizenden extra laadpalen geplaatst.

Klimaatakkoord

In het klimaatakkoord is afgesproken dat er een aanschafsubsidie komt om het aantrekkelijker te maken voor particulieren om een elektrische auto aan te schaffen. "Zodat het voor iedereen aantrekkelijk en betaalbaar wordt om de overstap te maken", zegt Minister Van Veldhoven daar over.

Wat vind jij?

Komt de aanschaf van een elektrische auto bij jou in zicht als je daar duizenden euro's subsidie op krijgt? Of blijft zo'n auto ook dan te duur en ben je bang dat deze subsidie vooral in de zakken terecht komt van mensen die zo'n auto eigenlijk best zelf zouden kunnen betalen?