Busvervoer Connexxion mogelijk in de problemen door financiële nood onderaannemer

De financiële problemen van een Zeeuws vervoersbedrijf heeft mogelijk impact op het busvervoer in delen van de provincie. Zo'n 9 procent van het busvervoer in Noord-Holland Noord en Amstelland-Meerlanden wordt verzorgd door onderaannemer TCR. Dat is ongeveer 108 duizend uur aan busritten. Sinds vrijdag zit het familiebedrijf in zwaar weer en heeft het uitstel van betaling aangevraagd.

Daarna is Taxi Centrale Renesse (TCR) onder toezicht gesteld van een bewindvoerder. Het van oorsprong familiebedrijf uit Zeeland geldt als een belangrijke vervoerder in delen van Noord-Holland, waar het als onderaannemer werkt voor Connexxion.

"We bekijken hoe we eventuele gevolgen voor de reiziger zo klein mogelijk kunnen houden"

Een woordvoerder van Connexxion laat weten dat TCR verantwoordelijk is voor ruim 100 duizend van hun dienstregelingsuren. "Wij brengen in kaart wat gevolgen van een mogelijk faillissement zouden kunnen zijn en hoe we in dat geval de gevolgen voor de reiziger zo klein mogelijk kunnen houden."

Connexxion heeft contracten met TCR in de regio's Noord-Holland Noord en Amstelland-Meerlanden. "In sommige gevallen rijden ze vaste lijnen voor ons, zoals bus 346 tussen Haarlem en Amsterdam-Zuid. In andere gevallen rijden ze diensten die niet gekoppeld zijn aan een specifieke lijn." Mochten er problemen ontstaan, dan zal dat dus in die regio's zijn.

Alle lijnen rijden nu nog

Echter laat Connexxion weten dat de reizigers er vooralsnog niets van zullen merken. "De bewindvoerder van TCR heeft ons bevestigd dat er wordt gefocust op continuering van de dienstverlening", zegt de woordvoerder van het vervoersbedrijf. "Alle diensten zijn dit weekend en vandaag ook gewoon gereden."

TCR is een van de grootste onderaannemers van Nederland. Ze zijn actief in Noord-Holland, Brabant, Zeeland en Limburg. Het bedrijf werkt onder andere in opdracht van Arriva, Breng, en Connexxion.