File op A8 en A9 door ongelukken en spoedreparatie

Het ongeluk op de A8 gebeurde rond 4 uur vanmorgen. De weg was door het ongeluk tijdelijk compleet afgesloten in de richting Assendelft, maar inmiddels is de auto geborgen en de reparatie klaar. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend.

Ook op de A9 richting Amsterdam staat file door een eerder ongeluk. De rechterrijstrook was daar een tijd dicht, maar is inmiddels weer beschikbaar. Op de A22 is door omrijders ook een file ontstaan.