Meer dan vijftig banden van auto's en fietsen lekgeprikt in Amsterdam

AMSTERDAM - Bewoners van de Govert Flinckstraat in Amsterdam die vanochtend hun auto of fiets wilden pakken, kwamen van een koude kermis thuis. Een heuse bandenprikker heeft namelijk grootschalig toegeslagen bij zo'n vijftig voertuigen.

Sommige bewoners hebben er vannacht niks van meegekregen. "We hadden gisteren een feestje. Ik was om 03.00 uur 's nachts buiten, maar toen waren de banden nog heel", vertelt één van hen. Anderen zeggen juist wel iets gehoord te hebben. "Ik hoorde herrie op straat, maar dat heb je wel vaker hier. Het is belachelijk dat dit is gebeurd."

Gefrustreerd iemand

Eén van de gedupeerden vertelt dat het niet de eerste keer is dat er een bandenprikker actief is in de straat. "Ik heb het vanochtend pas gezien. Ook heb ik helemaal niks gehoord. Maar een aantal jaar geleden is mijn auto ook lek gestoken in deze straat."

Een andere bewoner kijkt verbijsterd naar de rij auto's, die scheef in het parkeervak staan. "Ik denk dat het een gefrustreerd iemand is, want ik heb echt geen idee wie dit zou doen."

De gedupeerden hopen dat de bandenprikker snel tegen de lamp loopt. "Het is niet leuk. Ik hoop vooral dat ze erachter komen wie het heeft gedaan."