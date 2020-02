Gewonde bij gewapende overval Chinees restaurant in Amsterdam

Eén van de medewerkers van het restaurant werd met een nog onbekend voorwerp op het hoofd geslagen en is naar het ziekenhuis overgebracht.

De overvallers hebben met het vuurwapen om zich heen geschoten, maar hebben hierbij niet op de aanwezigen gericht. "Waarschijnlijk deden zij dit om indruk te maken", vertelt een politiewoordvoerder.

Na de overval is het duo op de vlucht geslagen. De politie is nog naar hen op zoek. Het is nog onbekend of en hoeveel er is buitgemaakt. Ook is onduidelijk hoe het met het gewonde slachtoffer gaat.