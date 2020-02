Videotheek in Heiloo sluit de deuren: "Ik had gehoopt dat dvd's weer terug zouden komen"

Eigenaresse Lisette Reijersen van Buuren heeft het lang uitgehouden, maar moet nu echt haar meerdere erkennen in streamingsdiensten. "Het downloaden van films begon in 2003. Dit was funest voor de meeste videotheken in heel Nederland. Daarnaast zijn natuurlijk de streamingdiensten zoals Netflix begonnen", verklaart Lisette het einde van een tijdperk.



Toch had ze nog jarenlang goede hoop: "Ik had destijds elfduizend klanten in het systeem staan. Op een zaterdag kwamen hier dan 400 klanten. Ik had gehoopt dat dvd's, net als vinylplaten, weer terug zouden komen. Maar het heeft echt zijn tijd gehad", verzucht ze.