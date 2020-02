Ajax boekt minimale overwinning op PSV: 1-0

AMSTERDAM - Ajax heeft in een matige wedstrijd gewonnen van PSV. In een bomvolle Johan Cruijff Arena bleef het slechts 1-0 voor de Amsterdammers. Quincy Promes maakte de enige goal. Slecht nieuws voor Ajax is de ziekenboeg, die andermaal groter is geworden.

Pro Shots / Jasper Ruhe

André Onana had vorige week nog last van zijn schouder, maar in het duel tegen PSV stond hij weer onder de lat. Siem de Jong speelde afgelopen week niet zijn beste wedstrijd tegen Groningen. Hij werd vervangen door Carel Eiting.

Sterke beginfase Vanaf de eerste minuut zette Ajax de Eindhovenaren onder druk en de eerste kans liet niet lang op zich wachten. In de zevende minuut schoot Quincy Promes op doel na een knappe voorzet van Eiting. Hij deed alles goed, maar een knappe redding van PSV-doelman Lars Ünnerstall voorkwam de goal.



Het was wachten op een treffer van de Amsterdammers en die kwam er na een half uur. Ünnerstall trapte de bal slecht uit waarna Donny van de Beek de bal kon onderscheppen. Na een lange opmars werd het schot van de middenvelder geblokt door Nick Viergever, maar op de rebound van Promes had PSV geen antwoord. Aan het eind van de eerste helft stond het 1-0 voor de thuisploeg en Ajax verzuimde verder afstand te nemen van de Eindhovenaren.

Mindere tweede helft De ploeg van Erik ten Hag kon in de tweede helft minder creëren en zag Quincy Promes en Ryan Babel uitvallen met blessures. In de eerste helft moest Joël Veltman al voortijdig naar de kant. Het spelbeeld werd slordiger en echt hele grote kansen waren er nauwelijks. In de 68e minuut wist Sergiño Dest op tempo de zestien van PSV binnen te dringen. Hij ging over het been van PSV-verdediger Olivier Boscagli en leek zelf te denken aan een strafschop. De gehele Johan Cruijff ArenA was het met hem eens, maar scheidsrechter Björn Kuipers zag er echter niks in en na controle van de VAR legde hij de bal niet op de stip. Het bleef bij 1-0 voor Ajax.

Door de overwinning staat Ajax weer los op de eerste plek van de eredivisie. De Amsterdammers hebben nu vijftig punten, drie meer dan nummer twee AZ.