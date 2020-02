Piloten en stewardessen proberen vliegangst aan te pakken: "Misschien vanavond nog vliegen"

Ieder jaar sneuvelt het passagiersrecord van Schiphol weer met nieuwe duizelingwekkende cijfers. Zo verwerkte de luchthaven in 2019 bijna 72 miljoen reizigers. Maar lang niet iedereen die het vliegtuig instapt, stijgt met een gerust hart op. Piloot en vliegangstbehandelaar Kelly Otte schat het aantal bange Nederlanders op vier miljoen. En bang zijn voor vliegen is volgens Otte helemaal niet nodig.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

"Vliegangst is voor iedereen anders", zegt Kelly Otte. "Er liggen altijd een aantal dieper liggende angsten of onzekerheden aan ten grondslag zoals claustrofobie, hoogtevrees, sociale angst en controledwang. Je zit immers in een hele kleine ruimte, op zo'n 10 kilometer hoogte, met honderden 'vreemde' mensen en verder moet je je totaal overgeven aan de piloten. Maar gelukkig is vliegangst ook heel goed te behandelen."

Kleffe hamburger

Er zijn cursussen met als hoogtepunt een heuse rondvlucht boven Nederland, maar wie nog met beide benen op de grond wilde blijven, kon vandaag in Badhoevedorp terecht bij het Vliegangstfestival. Niet een festival met live muziek of woekerprijzen voor kleffe hamburger, maar een kans om met psychologen, piloten, stewardessen en lotgenoten te praten over je vliegangst.

Uit het hele land waren zo'n driehonderd bezoekers op het evenement in het Corendon Village Hotel afgekomen. En ieder had zijn eigen reden of geschiedenis om bang te zijn om te vliegen. Een jongen van 16 vermoedde dat zijn vliegangst kwam dat hij als klein kind op het nieuws van vliegtuigcrash hoorde. Hij herinnert zich er niks meer van, maar zijn familie krijgt hem met geen stok een vliegtuig in.

Curaçao

Een vrouw wilde dolgraag weer eens naar haar thuisland Curaçao, maar durft al 10 jaar niet het vliegtuig in te gaan. Bang om te controle over te laten aan de piloten. Haar dochter van zeven wil later piloot worden. "Maar mamma durft niet mee." Een gesprek met een van de piloten moet de eerste stap worden om de angst te overwinnen.

