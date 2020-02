Loslopende honden aangereden op A7 bij Hoorn

HOORN - Twee loslopende honden zijn op de snelweg A7 bij Hoorn aangereden. Het is niet bekend hoe de viervoeters op de snelweg terecht zijn gekomen.

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat kan NH Nieuws niet vertellen hoe het met de honden gaat. "Ik kan je alleen melden dat er een speciale machine onderweg naar het incident is om het asfalt schoon te vegen."

Snelweg dicht

Wanneer de machine daadwerkelijk klaar is met vegen, is nog niet bekend. Daarom is er nog geen prognose wanneer de weg weer helemaal open gaat.

Op dit moment staat er zo'n vier kilometer file. Automobilisten richting Zaandam moeten rekening houden met een vertraging van zo'n 30 minuten.