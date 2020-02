LIVE NH Radio: Ajax - PSV

AMSTERDAM - Het verschil is liefst elf punten in Amsterdams voordeel, maar Ajax - PSV blijft natuurlijk een kraker. Zondagmiddag treffen beide ploegen elkaar in de Johan Cruijff ArenA. De aftrap is om 16.45 uur. Flitsen van het duel hoor je op NH Radio.

AT5

Ajax weet dat de grootste concurrent AZ vrijdagavond won van RKC Waalwijk (4-0). Daardoor zijn de Alkmaarders in punten weer naar Ajax gekomen. Ook Feyenoord pakte drie punten deze speelronde en verkleinde het gat met de koploper naar zeven punten. PSV is de nummer vijf van de ranglijst en kan zich geen puntenverlies meer veroorloven. De Eindhovenaren presteren vooral in uitwedstrijden dramatisch. De laatste competitiezege buiten het eigen stadion die drie punten opleverde, was op 29 september vorig jaar bij PEC Zwolle (0-4). De zeven competititieduels die daarop volgden, leverden drie nederlagen en vier keer een gelijkspel op.