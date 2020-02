Huis meerdere keren beschoten in Zaandam, veel politie op de been

ZAANDAM - Een woning is vanochtend meerdere malen beschoten op de Kepplerstraat in Zaandam. Agenten ter plaatse hebben ook meerdere hulzen aangetroffen.

Vanochtend kreeg de politie een melding dat er "harde knallen in de buurt waren gehoord". Een woordvoerder meldde toen dat er veel politie op de been was om te onderzoek wat er precies aan de hand was.