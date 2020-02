Automobilist knalt tegen betonblokken in Amsterdam en neemt de benen

Door de knal kwamen de blokken op het fietspad te liggen, maar daar reed op dat moment niemand. De bestuurder en drie inzittenden van de auto vluchtten daarna weg.

Alcohol

Korte tijd later kon in een woning de eigenaar van de auto worden aangehouden. Hij is opgepakt op verdenking van het verlaten van de plek van het ongeval. Ook zou er alcohol in spel geweest zijn.

De man wordt later vandaag verhoord. Zijn auto is zwaar beschadigd geraakt.