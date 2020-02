Politie waarschuwt voor toename aantal inbraken bestelauto's

ZAANSTAD - De politie waarschuwt voor een toename van het aantal inbraken in bestelauto's in de gemeente Zaanstad de afgelopen weken.

Zo was het afgelopen weer twee keer raak. Dieven braken in bij busjes in Zaandijk en Wormerveer. Uit de voertuigen werden dure gereedschappen buitgemaakt.

De politie waarschuwt mensen met bestelauto's extra alert te zijn. "Wees alert en bel 112 bij verdachte situaties of personen", aldus een bericht op Twitter.

Getuigen worden verzocht zich te melden.