Zaanse Schans: 'Significant minder' bussen met Chinese toeristen door coronavirus

ZAANDAM - De Zaanse Schans en het Zaans Museum zien 'significant minder' bussen met Chinese toeristen aanrijden sinds de uitbraak van het coronavirus. Wat het verschil precies is, is niet bekend.

Het coronavirus brak ruim twee weken geleden uit in China en heeft ondertussen aan meer dan 250 mensen het leven gekost.

De Zaanse Schans en het Zaans Museum trekken dagelijke vele toeristen. Vooral uit China komen de toeristen het hele jaar door naar de Zaanstreek. Sinds de uitbraak van het virus is dat dus een stuk minder, zo zegt Zaanse Schans-voorzitter Piet Oudega tegen mediapartner RTV Zaanstreek.

Voorzorgsmaatregelen

De twee toeristische trekpleisters hebben zelf al voorzorgsmaatregelen genomen tegen de verspreiding van het coronavirus. Hoewel het virus nog niet in Nederland is opgedoken, plaatsen ze handpompjes met desinfecterende zeep. Dat is een belangrijke maatregel volgens het RIVM.

Medewerkers wordt dan ook aangeraden om zo vaak als mogelijk hun handen te wassen.