Slachtoffer (27) mishandeling station Beverwijk zwaargewond

BEVERWIJK - Het slachtoffer van de mishandeling op het Stationsplein in Beverwijk gisteren, is zwaargewond geraakt.

Kort na de mishandeling liet de politie aan NH Nieuws weten dat 'een vrouw uit het niets meerdere klappen van een man kreeg'. Het slachtoffer is echter een man, zo blijkt nu. Door de de klappen ging hij tegen de vlakte.

Ook de verdachte is een man. Hij is ongeveer 1,70 meter lang, circa 20 jaar oud en heeft een donkere huidskleur. Hij droeg gisteren donkere kleding.

Vluchtroute via perron

Na de mishandeling liep hij richting een van de perrons op het station. Hoewel dat een doodlopende route betreft, is de verdachte er in geslaagd uit handen van de gealarmeerde politie te blijven. Mogelijk is hij van het perron gesprongen, en via het spoor verder gevlucht.

De politie komt graag in contact met getuigen.

Andere mishandelingen

Het was niet de enige ernstige mishandeling in de provincie. Zo werd gisteravond een 71-jarige man in Haarlem door twee straatrovers van z'n fiets geduwd en in z'n gezicht geslagen. Vannacht werd bij een café aan het Spaarne - eveneens in Haarlem - een 18-jarige jongen door vier man in elkaar geslagen.