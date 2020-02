Koger 'zwaaiopa' zelf uitgezwaaid bij vertrek naar verzorgingshuis: "Einde van een tijdperk"

KOOG AAN DE ZAAN - Honderden inwoners van Koog aan de Zaan hebben vanochtend Roel Wildschut uitgezwaaid. Ruim vijftien jaar lang zwaaide de nu 87-jarige Koger enthousiast naar zo'n beetje iedereen die langs z'n huis in de Breestraat kwam. Maar nu hij naar verzorgingshuis Saenden verkast, vond de buurt het tijd om hem uit te zwaaien.

Denise van Hoye

"M'n opa woonde zo'n achttien jaar in de Breestraat", vertelt kleindochter Denise Juffermans aan NH Nieuws. "En hij heeft eigenlijk al die jaren elke ochtend en middag voor z'n raam gestaan om te zwaaien naar alle kinderen die naar school gingen en mensen die naar hun werk gingen." Begrip in de Koog Dankzij zijn onafgebroken gezwaai is haar opa een begrip geworden in de Koog, vertelt Denise. "Toen mensen uit De Koog hoorden dat hij naar een verzorgingshuis moest, hebben ze dit zwaaimoment in overleg met onze familie geregeld. Daar zijn we ze zo dankbaar voor."

Denise Juffermans

Vandaag om klokslag 12.00 uur was het zover: toen opa Wildschut zijn woning verliet, stonden enkele honderden buurtgenoten klaar om nog één keer naar meneer Wildschut te zwaaien. "Het is prachtig om te horen dat je opa de dag van zoveel mensen een beetje mooier maakt door even te zwaaien of met een vriendelijk woord. We hebben er geen woorden voor." Zwaaiopa Roel werd door zeker honderd mensen zelf uitgezwaaid en was zichtbaar geëmotioneerd:

NH Nieuws

'Emotioneel moment' "Een heel mooi moment voor een bijzondere man", schrijft een van de buurtbewoonsters bij een Facebook-post over de zwaaiactie. "Ik wens u een mooie tijd in Saenden." Een andere aanwezige noemt het 'een emotioneel moment'. "Net een soort eind van een tijdperk." Inmiddels is 'zwaaiopa' Wildschut veilig en wel aangekomen in verzorgingshuis Saenden, waar hij volgens z'n kleindochter 'lekker aan het bijkomen is' .

Denise Juffermans