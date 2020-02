Jongen (18) zwaar toegetakeld voor café in Haarlem

Vier mannen stapten rond 3.50 uur een auto uit voor het café en begonnen direct op het slachtoffer in te slaan. Hierna zijn ze weer ingestapt en richting de Turfmarkt gereden.

Twee aanhoudingen

Na de melding van de mishandeling is de politie gelijk op zoek gegaan naar de daders en wist twee verdachten (Haarlemmers van 18 en 23 jaar oud) aan te houden. De andere twee worden nog gezocht.



Het slachtoffer ligt zwaargewond in het ziekenhuis. De politie is ondertussen op zoek naar getuigen van de mishandeling.