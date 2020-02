Amsterdam Amsterdamse broers Erdem (15) en Furkan (18) moeten land uit: 'Gaat ons kapot maken'

AMSTERDAM - Ze zijn hier geboren en getogen, de broers Erdem en Furkan Aslan uit Amsterdam-West. Toch moeten ze binnenkort met hun hele gezin uitwijken naar Turkije omdat hun vader nooit over de juiste papieren beschikte.

De familie Aslan moet na een definitief besluit van de Raad van State het land verlaten. Vader Recep kwam 30 jaar geleden naar Nederland en werkte jarenlang in een restaurant. Toen dat bedrijf in 2014 in financiële problemen kwam, kwam ook aan het licht dat de vader niet in het bezit was van de juiste papieren. 'Beetje bang' En dat zorgt er nu voor dat het hele gezin naar Turkije terug moet. 'Ik ben een beetje bang', vertelt de 15-jarige Erdem Aslan zichtbaar aangeslagen in zijn ouderlijke woning. 'Ik kan de Turkse taal niet goed verstaan en heb geen vrienden daar. Ook heb ik echt geen idee wat ik daar ga tegenkomen, het is heel anders dan Nederland.' Ook oudste zoon Furkan weet niet goed wat hij aan moet met de benarde realiteit. 'Het gaat ons zowel mentaal als fysiek helemaal kapot maken. Nederland is voor mij een van de grootste landen waar democratie is en waar vrijheid is, maar op dit moment', de jongen zucht bedroeft. 'Heb ik dat niet.'

Advocaat familie: 'Ik verlies het' Frank van Haren, advocaat van de familie Aslan, is ten einde raad. 'De toekomst is voor de kinderen doormidden gescheurd. Helaas is er voor hen geen verharde wet waar de familie zich op kan richten. De enige optie is de zaak voorleggen aan het Europese Hof, maar ook daar zie ik de kansen tot succes nihil.'



'Doordat de familie geen gevaar loopt in Turkije, maken de kinderen geen aanspraak op asiel. De eventuele uitspraken zouden Erdem en Furkan in theorie zelfs in Turkije kunnen afwachten.'

Op dit moment heeft de familie Aslan in Nederland geen bescherming en leven ze van giften van de moskee en van vrienden. Van Haren vindt de situatie zorgwekkend. 'Dit gaan ze natuurlijk niet hun hele leven volhouden, dus moeten ze een keuze gaan maken. Er moet gekeken worden naar de situatie van de kinderen en soms moet er een oogje worden dichtgeknepen. Ik zelf kan niks meer betekenen voor de familie.'

In 2017 schreef oud-burgemeester Eberhard Van der Laan nog een brief naar de taatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Hiermee hoopte de toenmalige burgemeester dat de geplande uitzetting van het gezin werd herzien. In hoger beroep Een jaar stelde de rechtbank de familie nog in het gelijk, maar de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) ging tegen dat vonnis in hoger beroep bij de Raad van State. Die zegt nu dat de rechtbank geen zeggenschap had in deze zaak en dat betekent dat het advies van de IND leidend is. De familie Aslan moet dus terug. 'Mijn omgeving vraagt me wel eens: ''Jongens van 15 en 18 jaar, die hier geboren zijn, moet je daar voor knokken?' Ja, zeg ik dan. En ik verlies het zelfs', stelt advocaat Van Haren. 'Ik snap dat de IND de rug recht moet houden, maar dit is de andere kant.'

