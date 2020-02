Seks al vroeg bespreekbaar maken: Anna maakt kwartetspel voor meisjes

ENKHUIZEN - Als het aan Anna van Ewijk uit Enkhuizen ligt dan komt het onderwerp seks al op jonge leeftijd op tafel. Ze heeft daarom een kwartetspel gemaakt dat ervoor moet zorgen dat er voor meisjes geen drempel is om over seksualiteit te praten.

"Veel ouders geven aan dat ze pas met hun kind over seks gaan praten als die in de puberteit zitten", vertelt Anna. "Het blijft toch denk ik een beetje ongemakkelijk. Maar veel mensen houden van gezelschapsspelletjes, dus dit is een goede manier om het bespreekbaar te maken."

"In West-Friesland zijn kleine steden en dorpen. Als daar een naaktfoto uitlekt dat heb je echt een groot probleem als je daar op school zit", vertelt ze. "Want je kunt niet zo makkelijk naar een andere school toe. Ook als iemand je foto heeft gezien weet meteen het hele dorp het."

De meeste meiden kloppen bij Anna aan vanwege de negatieve gevolgen die ze ondervinden van sexting. Sexting is het delen van seksueel getinte berichten, zoals een naaktfoto. En als dat misgaat zijn de gevolgen voor meisjes uit kleinere regio's anders dan in de grote stad.

Het thema sexting is daarom één van de onderwerpen uit het kwartetspel. "Het is nog best moeilijk, want er staan ook open vragen in, dus het is ook leuk om te horen hoe een ander over een bepaalt onderwerp denkt."

Mee op schoolkamp

Anna gebruikt haar Meisjes Kwartetspel vooral in haar werk maar het is ook geschikt voor scholen of gewoon om thuis te spelen. "M'n neef heeft het spel gekocht en z'n dochter nam het mee op schoolkamp, dus daar zijn ze er ook mee bezig", vertelt ze trots. "Het is ook een goede manier om je achter te verschuilen, dat je nu de vraag mag stellen die op het kaartje staat, maar die je zelf ook zou willen weten."