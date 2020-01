PURMEREND - De Chinese massagesalon Hao Yun aan de Westerstraat in Purmerend is vanavond overvallen. De dader kwam rond 19.40 uur de salon binnen en bedreigde het personeel. Vermoedelijk deed hij dit met een mes.

Dit bevestigt de politie aan NH Nieuws. Bij de overval raakte niemand gewond. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekend.

Een signalement van de dader is er nog niet. De politie roept getuigen op zich te melden.