Makkelijke avond voor AZ tegen RKC: 4-0

Na twee grote kansen aan beide kanten werd de score geopend door de Alkmaarders. Oussama Idrissi kwam op karakteristieke wijze naar binnen vanaf de linkerkant en haalde uit met rechts in de korte hoek: doelpunt. Acht minuten voor rust werd het ook nog 2-0. Myron Boadu liep zich goed vrij en Svensson bediende hem prima vanaf de rechterkant. De spits had geen moeite om de bal achter Vaessen te krijgen. Het was alweer zijn dertiende doelpunt van het seizoen.

Zes minuten na rust lag de derde al in het doel van RKC, weer gemaakt door Idrissi. Weer kreeg hij teveel ruimte en dit keer produceerde de voetballer uit Bergen op Zoom een beauty: de bal vloog de rechterkruising in, tot vreugde van de supporters. Calvin Stengs zorgde voor de vierde treffer; na goed kapwerk ging de bal er met een gelukje in. Het schot werd namelijk aangeraakt onderweg, waardoor Vaessen kansloos was. Daar bleef het bij.

AZ staat nu weer gelijk met Ajax op kop. De Amsterdammers spelen zondag nog tegen PSV.

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Vlaar, Wuytens, Wijndal; Midtsjø, De Wit, Koopmeiners (Clasie/61); Stengs (Evjen/71), Boadu, Idrissi (Aboukhlal/71)

Opstelling RKC Waalwijk: Vaessen; Sporkslede, Mulder (Quasten/46), Velkov, Delcroix; Reijnders, Leemans, Van der Venne (Tahiri/80); Maatsen, Bilate, Hansson