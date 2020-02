Broer en Aad staan al meer dan 50 jaar op de markt: "We gaan er nog 50 tegenaan gooien hè!"

De vader van Broer had vroeger een rijwielhandel en Broer nam zo'n 51 jaar geleden het besluit om de markt op te gaan met zadels, banden en fietspompen. Ook kon je tot voor kort bij hem terecht voor kleine reparaties aan je tweewieler. Broer is ver in de 80, maar geniet nog altijd van het marktleven. "We gaan er nog 50 tegenaan gooien hè!"