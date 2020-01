Ken Phelan zegt goodbye tegen Engeland, maar de band met zijn 'grote broer' blijft

WIJK AAN ZEE - Ken Phelan heeft 'mixed feelings' op de dag van de Brexit. Zelf vindt hij het 'dom' dat het land waar hij na zijn geboorte in Ierland zijn jeugd doorbracht Europa de rug toekeert. "Alsof je na dertig kilometer lopen stopt met de marathon."

Maar hij respecteert de mening van zijn oud-landgenoten, onder wie de in zijn vaderland achtergebleven familieleden. Op de dag van de Brexit is hij op het strand van Wijk aan Zee om zo dicht mogelijk bij zijn oudere broer Spencer te zijn. Die woont in Woodhall Spa, niet ver van de Oostkust.