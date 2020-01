Van Basten gaat voor een voorzichtig 'eentje' voor Ajax tegen PSV

"Ik ben wel altijd bevreesd voor een kat in het nauw", aldus Van Basten. "PSV heeft net een goede linksback erbij gekregen (Ricardo Rodríguez, red.), daar zijn ze mee geholpen. Normaal gesproken zou je zeggen dat Ajax de bovenliggende partij is, maar als je kijkt wat Ajax in de afgelopen weken heeft gedaan is dat ook niet heel indrukwekkend. Ziyech doet niet mee, er zijn ook nog wat twijfels bij de keeper. Je moet het eerst laten zien, PSV is toch een geduchte tegenstander."

