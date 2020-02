Remy en zijn vrienden: beren slaan winterslaap over door 'warm' weer

In de serie 'Remy en zijn vrienden' volgt NH Nieuws het reilen en zeilen op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. Deze keer volgen we de beren, die dit jaar niet in winterslaap zijn.

De beren in Anna Paulowna zijn dit jaar niet in winterslaap gegaan, zoals hun collega's in het wild wel doen. Het weer nodigt daarvoor niet uit, want echt koud wil het niet worden. En de situatie in gevangenschap maakt het ook anders voor ze. "Het is wel eens voorgekomen dat ze een paar maanden hebben geslapen", zegt dierverzorgster Daphne. "Maar ik zie het dit jaar niet meer gebeuren."

Winterslaap

De beren gaan eigenlijk alleen in winterslaap als het in het begin van de winter meteen heel erg koud wordt, of als er jongen op komst zijn. Maar die kans is niet meer aanwezig, aangezien beide mannetjes zijn gecastreerd.

Daphne: "Als het vrouwtje drachtig is, bevalt ze tijdens de winterslaap van hele kleine jongen die dan constant aan de borst liggen. Op het moment dat het voorjaar wordt, komen de kleintjes naar buiten. In 2015 volgden de beren in Anna Paulowna dit scenario. "Toen gingen beide beren apart van elkaar in winterslaap en kwam moeder Boyana met twee jongen in het voorjaar naar buiten. Ontzettend schattig was dat."

Seizoenseten

Een belangrijk onderdeel van hun dagbesteding is eten. Bij Hoenderdaell volgen de beren - wat eten betreft - de seizoenen. Ze eten als in de natuur. In het voorjaar krijgen ze bijvoorbeeld veel vers groen en daarna ook fruit.

Richting de winter hebben ze juist meer vetreserves nodig. Daarin wordt voorzien door de dieren meer vlees en zalm voor te schotelen. "Zalm is echt hun lievelingskostje. Dat eten ze in de natuur ook graag. Dat geeft ze een mooie speklaag om de winter door te komen. Bij ons krijgen ze zalmkoppen en -staarten waar nog behoorlijk veel vlees aan zit", aldus de dierenverzorgster.