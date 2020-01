Tweede aanhouding dodelijke schietpartij in Haarlem

HAARLEM - De politie heeft vanochtend een 25-jarige Haarlemmer aangehouden in het onderzoek naar een dodelijk schietincident op woensdag 22 januari in Haarlem. Daarbij overleed een 29-jarige Beverwijker aan zijn verwondingen.

De verdachte is aangehouden in Amsterdam. De man is voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. De politie onderzoekt welke rol de Haarlemmer heeft gespeeld bij het schietincident.

Eerder werd al een 21-jarige Haarlemmer aangehouden. Die verdachte is afgelopen maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris en zit nog vast.