Hoornse school wil gewoon naar China: "Over drie weken vragen we visa aan"

HOORN - De Copernicus-school in Hoorn heeft in mei een reis gepland staan voor vijftien leerlingen en vier docenten naar China. Ondanks de uitbraak van het Corona-virus en het negatieve reisadvies voor het land, laat de school zich niet kennen. "Over een maand kan alles weer anders zijn", aldus uitwisselingscoördinator Jacco Beers van het Copernicus.

De school uit Hoorn is van plan om van 20 tot en met 31 mei naar China af te reizen. Ze vliegen eerst richting Shanghai en reizen daarna door naar Beijing. De vliegtickets voor de reis zijn zelfs al geboekt. Het Copernicus is vaker naar China afgereisd en de Chinese taal wordt zelfs aangeboden als examenvak.

Op 21 februari gaan ze de visa aanvragen voor de reis. "Dan weten we ook meer over de situatie daar", vertelt Jacco. "De reis moet wel de moeite waard zijn. We zijn niet van plan om daar de hele tijd in een hotel door te brengen. We hebben een goede verzekering afgesloten voor de vliegtickets en als ons echt afgeraden wordt om te gaan, verzetten we het."

'Dit virus valt nog mee'

Dat er al honderden doden zijn gevallen door het virus, lijkt de coördinator niet bang te maken. "Vergeleken met andere reguliere ziektes in de wereld en in China, valt het aantal slachtoffers van het Corona-virus nog relatief mee", aldus Jacco.

Ondanks dat vluchten zijn geschrapt en het ministerie van Buitenlandse Zaken een negatief reisadvies heeft uitgebracht, is dit voor de school geen reden om de reis op voorhand al af te blazen. "Maar we staan wel constant in contact met de GGD, die ons ook aangeeft om de berichtgeving de komende tijd heel goed in de gaten te houden", zegt Jacco.