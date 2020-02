VIDEO: Baltsende aalscholvers bij Naardermeer: "Ze proberen een vrouwtje te verleiden"

In een schuilhut bij het Naardermeer zijn de aalscholvers goed te zien zonder dat ze worden gestoord. De mannetjes zijn al bezig met het maken van nesten. Ze proberen met bewegingen met hun kop en tropische geluiden de vrouwtjes te lokken om te paren. "Ze proberen een vrouwtje te verleiden om naar het nest te komen en te kijken of ze het waarderen."



Samen met boswachter Luc Hoogenstein kijken we naar het unieke schouwspel. "Het is nu nog vrij vroeg in het seizoen. Maar volgende maand is het een grote kakofonie van geluiden. Ontzettend mooi."

Vorig jaar zijn er zeshonderd nesten geteld. Luc hoopt deze jaar weer op veel nieuwe aalscholvers.