Medemblikse ondernemer Lin zoekt al jaren een woonruimte: "Alles wordt bezet door expats"

MEDEMBLIK - Als het aan de Medemblikse snackbareigenaar Peng Fei Lin had gelegen, had hij allang in de Westfriese stad gewoond. Ondanks jaren zoeken, kan hij door het schrijnende tekort aan woningen, nog altijd geen huis vinden. "Ik zie mijn gezin weinig door de lange dagen werken, en het vele auto rijden", vertelt hij.

Bijna elke dag rijdt Lin - zoals de Medemblikkers hem noemen - twee uur op en neer naar Sneek, waar hij momenteel nog altijd woont. Lin begon zijn Medemblikse carrière jaren terug bij de Chinese supermarkt in de Nieuwstraat. Maar sinds de start van het nieuwe jaar heeft hij de snackbar even verderop overgenomen. Niet tegenop te boksen Lin is gek op Medemblik en wilde hier altijd al zijn eigen zaak. Toch begint de reistijd hem op te breken. "Ik zie mijn gezin niet veel, omdat ik lange dagen maak en veel tijd in de auto zit. Soms logeer ik ook bij een kennis hier, vooral als het erg druk is geweest en ik moe ben", vertelt hij.

Al sinds Lin werkt in Medemblik, zoekt hij naar een huis. "Het liefst zou ik kopen, maar de huizenprijzen zijn zo hoog - dat we dat niet kunnen betalen. De sociale huursector heeft een wachtlijst van zeven jaar en woningen in de vrije sector worden extreem duur verhuurd aan expats. Microsoft betaalt alles voor ze, die kunnen het geld wel missen", vertelt hij. Zelfs Lin zijn klanten bevestigen dat dit zo is. "Ik heb ook een woonruimte die ik verhuur aan expats via Microsoft, die betalen inderdaad veel geld", vertelt een man die aan de balie bij Lin eten bestelt. Geen huizen voor starters Het huisvestingsprobleem baart Lin niet alleen persoonlijke zorgen, maar heeft ook negatieve uitwerking op zijn klandizie. "Er zijn geen huizen voor starters en die worden ook bijna niet gebouwd. Naast dat ik hier dus moeilijk aan een huis kom, geldt dat hetzelfde voor de jeugd. Ze verdwijnen allemaal uit Medemblik. Dat zijn ook mijn klanten. Die gaan nu allemaal weg", vertelt hij. Hoe de toekomst er voor Lin uit gaat zien, weet hij niet. "Ik ben trots op mijn zaak. Ik wil hier voor altijd blijven. Ik wil hier zo graag wonen. Ik wil dat al jaren", vertelt hij. "Ik zal intensief blijven zoeken, maar eerlijk gezegd weet ik niet meer zo goed wat ik nog meer kan doen."